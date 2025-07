Krzysztof Bosak na antenie Polsat News w mocnych słowach komentował politykę migracyjną i ostatnie manifestacje jego środowiska politycznego. Lider Ruchu Narodowego powiedział m.in., że należy „odrzucić retorykę tresowania Polaków”.

„Polacy są tolerancyjnym narodem, nas nie trzeba tresować, natomiast my musimy ustrzec się zupełnie innego błędu, niż niedostateczna tolerancja czy rasizm, do którego Polacy nie są skłonni (…) Musimy ustrzec się błędów poprawności politycznej, która sparaliżowała narody zachodnie do prowadzenia racjonalnej polityki migracyjnej, demograficznej, narodowościowej. Tu jest moim zdaniem ryzyko” – mówił Bosak.

Na uwagę prowadzącego, że podczas manifestacji pojawiały się wulgarne hasła, odparł, że to kwestia emocji społecznych. „Gdybyśmy my tę manifestację zrobili trzy lata temu, to po prostu ludzie by nie przyszli. To nie jest tak, że my coś sobie wymyślimy i kreujemy (…) Próbujemy nadać polityczny wyraz, polityczne postulaty obawom, emocjom” – kontynuował Bosak.

„Cześć naszego społeczeństwa, w tym część klasy dziennikarskiej, jest pod szantażem tej poprawności politycznej. Naszą rolą jest powiedzieć do was jako do dziennikarzy: „odwagi, mówcie, jak się sprawy mają naprawdę”. Koniec z pudrowaniem rzeczywistości. Do rządu: dawajcie dane na stół, mówcie, jak jest naprawdę” – powiedział Bosak.

Polityk odniósł się również do ostatniej wypowiedzi kardynała Gzregorza Rysia, który krytykował działania antyimigranckie. „Moim zdaniem część wysokich hierarchów (…) jest trochę oderwana – niestety przykro mi to powiedzieć – od rzeczywistości. Gdyby pojechała na granicę, porozmawiała z chłopakami, którzy pracują na pierwszej linii, no to może ten język też tutaj kardynała Rysia byłby troszkę inny” – stwierdził Bosak.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News