Lech Wałęsa poinformował dziś, że nie wybiera się na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta RP. Skwitował to Janusz Korwin-Mikke.

Wałęsa zamieścił dziś w sieci zdjęcia zaproszenia, które otrzymał. Chodzi o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta RP. Były prezydent przyznał jednak, że nie wybiera się na to wydarzenie. Nazwał je „gorszącym widowiskiem”.

Wpis Wałęsy odbił się szerokim echem. Dotarł też do Janusza Korwin-Mikkego, który postanowił skomentować buńczuczną zapowiedź Lecha Wałęsy. Zrobił to w wyjątkowo bezlitosnym stylu.

– P. Lech Wałęsa nie przyjdzie na zaprzysiężenie Nawrockiego, bo to „gorszące widowisko”. Dla mnie gorszące widowisko to była jego prezydentura – choć bolało, widząc takie zero na urzędzie prezydenta – napisał Korwin-Mikke w serwisie „X”.

