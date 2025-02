Donald Trump zabrał głos na temat umowy, którą USA mają podpisać z Ukrainą. Chodzi o wydobycie metali ziem rzadkich w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przyleciał dziś do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent przywitał ukraińskiego przywódcę w Białym Domu. Następnie politycy odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Podczas tego fragmentu spotkania Trump oficjalnie przyznał, że Amerykanie będą na Ukrainie. Nie chodzi rzecz jasna o wojska, ale o firmy, które zajmą się wydobycie metali ziem rzadkich.

– Mamy coś, co jest bardzo uczciwym układem, i nie możemy się doczekać, by kopać, kopać, kopać i pracować nad tymi ziemiami rzadkimi. To oznacza, że będziemy tam i to jest duże zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych – powiedział Donald Trump.

Ukraina, w ramach wspomnianej umowy, ma uzyskać gwarancje bezpieczeństwa od USA. Czy obecność amerykańskich firm faktycznie nimi będzie? Donald Trump jest przekonany, że uda się wypracować długotrwały pokój z Rosjanami.

