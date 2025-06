Ajatollah Ali Chamenei, najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu, wydał komunikat ws. tamtejszych obiektów nuklearnych. Te były celem ataków zarówno izraelskich, jak i amerykańskich.

Ajatollah Ali Chamenei wystąpił w czwartek w irańskich mediach. Zabrał głos na temat niedawnych izraelskich oraz amerykańskich ataków na obiekty związane z tamtejszych programem nuklearnym. Co się obecnie z nimi dzieje?

Ajatollah zapewnia, że te pozostają „nienaruszone”. – Nasze obiekty jądrowe pozostają nienaruszone – oznajmił w wystąpieniu do irańskiego narodu. Ali Chameneni zapewnił też, że Iran „nigdy się nie podda”.

– Prezydent USA powiedział, że Iran musi się poddać, to było zbyt mocne stwierdzenie, jak na jego usta – powiedział przywódca. – Reżim USA przystąpił do wojny bezpośrednio, ponieważ czuł, że jeśli tego nie zrobi, reżim syjonistyczny zostanie całkowicie zniszczony. Przystąpił do wojny, aby uratować ten reżim, ale niczego nie osiągnął – dodał.

– Republika Islamska ma dostęp do kluczowych ośrodków USA w regionie i może podjąć działania, kiedy tylko uzna to za konieczne. Takie działanie może być powtórzone w przyszłości. Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek agresji, wróg z pewnością zapłaci wysoką cenę – stwierdził.

