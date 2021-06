Podczas czwartkowego meczu między Belgią a Danią dojdzie do poruszającej sceny. Romelu Lukaku poinformował, że w 10. minucie spotkania Belgowie wybiją piłkę na aut. Spotkanie zostanie wówczas na chwilę przerwane, by oddać hołd Christianowi Eriksenowi.

Romelu Lukaku i Christian Eriksen to klubowi koledzy, grający na co dzień w Interze Mediolan. W ostatnim sezonie wspólnie wywalczyli mistrzostwo Włoch. Trudno się dziwić, że ostatnie zdarzenie z udziałem Eriksena mocno wstrząsnęło Belgiem. Podczas pierwszego meczu, zadedykował on swoją bramkę właśnie Duńczykowi.

Teraz Lukaku zdradził, że w czwartek przed meczem z Danią zamierza odwiedzić Christiana Eriksena w szpitalu. Duńczyk przechodzi tam dokładne badania, które mają pomóc w ustaleniu, dlaczego doszło u niego do zatrzymania akcji serca. „Chcę pójść do szpitala, by pozdrowić Christiana. Rozmawiałem z trenerem i zgodził się na to” – powiedział.

To jednak nie wszystko. Podczas konferencji prasowej Romelu Lukaku poinformował, że Belgowie szykują na mecz specjalną akcję. „W dziesiątej minucie meczu – ze względu na numer 10 na koszulce Eriksena – przerwiemy grę, aby brawami oddać mu hołd. Po meczu wyślę mu wiadomość. Teraz Christian powinien być z rodziną” – stwierdził.

Żr.: WP Sportowe Fakty