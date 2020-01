Wśród fraz wpisywanych w ub. roku przez użytkowników aplikacji i serwisów agregujących promocje największy udział miało masło, cukier i mleko. Popularne były też art. dla dzieci, w tym Pampersy i Bebiko – odpowiednio 4. i 9. miejsce. Na 5. pozycji w zestawieniu znalazła się kawa. Polacy intensywnie szukali też mięsa. Filet z kurczaka był 6. A piwo i Pepsi były kolejne w rankingu. TOP 10 zamknął basen. Dalej był m.in. papier toaletowy i proszek do prania.

W pierwszej trójce najczęściej poszukiwanych towarów w promocji znalazły się produkty codziennego użytku. Jak zaznacza Marcin Lenkiewicz z Grupy Mobilnej Qpony-Blix, w przypadku masła (1. miejsce) i mleka (3. pozycja) ważna jest świeżość. Dlatego te artykuły są często kupowane. Ekspert dodaje, że ceny żywności rosną najszybciej od 5 lat. To powoduje, że klienci intensywnie szukają okazji.

– Cukier, który zajął 2. miejsce w zestawieniu, wprawdzie nie musi być świeży, ale nie warto go gromadzić na zapas. Większa ilość wymaga odpowiedniego miejsca do przechowywania i dbałości o dość nietrwałe opakowanie. Zatem w tym przypadku również działa efekt rotacji artykułu pierwszej potrzeby – mówi dr Maria Andrzej Faliński, były dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Konsumenci często poszukują również produktów dla dzieci. Pampersy i Bebiko znalazły się w pierwszej dziesiątce – odpowiednio na 4. i 9. miejscu. Pieluchomajtki Dada i Bebilon też zajęły dość wysokie pozycje – 11. i 15. Zdaniem Beaty Orcholskiej z Grupy Mobilnej Qpony-Blix, popularność ww. artykułów wnika z tego, że dużo ważą w domowym budżecie, ponieważ są stale stosowane w okresie niemowlęcym i poza nim. Z tego względu są często wykorzystywane przez sklepy w gazetkach w celu zachęcenia klientów do większych zakupów. Generują także wysokie obroty podczas akcji promocyjnych.

– Polacy intensywnie szukają promocji na mięso. Filet z kurczaka zajmuje 6. pozycję. Schab ma 13. miejsce, a karkówka – 17. To jest oczywiście wynikiem kulturowej presji, która określa dietę i preferowane smaki. Wymienione produkty pozwalają na przyrządzenie wielu nieskomplikowanych potraw dla osób w każdym wieku – wyjaśnia dr Faliński.

Co ciekawe, z kategorii warzyw i owoców tylko papryka znalazła się w pierwszej dwudziestce, zajmując 14. miejsce. Beata Orcholska z Grupy Mobilnej Qpony-Blix zauważa, że jest ona składnikiem rozmaitych dań. Pozwala na przygotowanie wielu zdrowych i modnych potraw, pochodzących z różnych krajów. Z tych właśnie powodów jest ceniona przez konsumentów i często promowana przez sieci handlowe.

– Wyjątkowo popularna jest też kawa, która ma 5. miejsce w rankingu. Dodatkowo jej ziarnista odmiana zajmuje 18. pozycję. Warto podkreślić, że w przypadku tego typu produktów klienci nie szukają konkretnego producenta. Wynika to z tego, że promowane są głównie właściwości aromatyczne. Konsument może nie pamiętać nazwy konkretnej kawy, ale rozpozna jej smak i zapach. Cena ma mniejsze znaczenie – przekonuje były dyrektor generalny POHiD-u.

Z kolei ekspert Marcin Lenkiewicz zwraca uwagę na mocną pozycję piwa – 7. miejsce w rankingu. Gdy ten trunek pojawia się w gazetkach, natychmiast zachęca swoich smakoszy do robienia większych zakupów. Konsumenci poszukują korzystnych cen dla swoich ulubionych browarów lub chcą odnajdywać nowe smaki. W ostatnich latach bardzo zyskuje segment piw bezalkoholowych i kraftowych. I to też wpływa na wybory klientów. Dr Faliński dodaje, że piwo ma silne wsparcie kulturowe. Poza tym może być szeroko promowane, w odróżnieniu od innych napojów alkoholowych.

– Kolejne, 8. miejsce ma Pepsi. Warto dodać, że jej największy konkurent, czyli Coca-Cola jest w zestawieniu na 19. pozycji. To ciekawy przypadek i swoisty fenomen na rynku. W naszej wyszukiwarce, która jest największą w Polsce, wiodącą pozycję faktycznie ma Pepsi. Jest to z jednej strony wynikiem aktywności promocyjnej producenta, a z drugiej – zainteresowania konsumentów tym konkretnym produktem – tłumaczy Beata Orcholska.

TOP 10 zamyka basen. Dr Faliński uważa, że taki artykuł, podobnie jak sprzęt ogrodowy, zawdzięcza swoją popularność m.in. tendencji do wyprowadzania się mieszkańców miast na wieś. Podlega modzie na prezentowanie swego rodzaju sukcesu i zmiany stylu życia, zgodnie z trendami podpatrzonymi w telewizji. Nie są to tanie produkty, ale ich zróżnicowanie cenowe i materiałowe powoduje, że stają się powszechne.

– Coraz dłuższe i cieplejsze sezony letnie wpływają na preferencje zakupowe Polaków. I tę tendencję będziemy obserwować w najbliższych latach. Trendy dotyczące zmiany klimatu będą miały wpływ na wiele obszarów naszego życia. W ub.r. basen, jako produkt dość kosztowny, był często wyszukiwany w tego typu aplikacjach. Klienci szukali najlepszych cen, porównywali parametry wielkościowe i jakościowe – informuje Marcin Lenkiewicz.

Na 12. pozycji jest papier toaletowy. Dr Faliński stwierdza, że to efekt codziennego użycia. Względy higieniczne, estetyczne i zdrowotne stoją na straży zainteresowania tym artykułem. Dość podobnie jest w przypadku chemii gospodarczej – proszku do prania – 16. miejsce, a także kapsułek – 20. To też są rzeczy niezbędne w każdym gospodarstwie. Nabywanie ich w korzystnych cenach lub w pakietach daje poczucie atrakcyjności zakupów.

– Patrząc ogólnie na wyniki, można wnioskować, że polscy konsumenci stają się smart shopperami. Szukają dobrych produktów w najlepszych cenach. Chcą kupować mądrze i odpowiedzialnie m.in. artykuły codziennego użytkowania. Jednocześnie są otwarci na nowości rynkowe. Liczą się dla nich panujące trendy, wśród których można wymienić np. zdrowy styl życia, ale także przyzwyczajenia kulturowe – zauważa ekspert z Grupy Mobilnej Qpony-Blix.

Jak podsumowuje dr Faliński, Polacy nadal uczą się konsumować i coraz lepiej optymalizują swoje wydatki. Promocje bardzo w tym pomagają, bo informują o propozycjach, a zarazem czynią niektóre produkty, jak np. basen, dostępniejszymi. To proces sprzyjający powstawaniu specyficznie polskiej, choć wzorowanej na doświadczeniu innych społeczeństw, kultury zakupu.

Czytaj także: AGH otwiera Browar Górniczo-Hutniczy

Źr.: Materiały prasowe