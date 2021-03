Premier Mateusz Morawiecki, podczas konferencji prasowej w firmie Maspex w Wadowicach, zapowiedział, że w czwartek rząd przedstawi nowe obostrzenia. Premier tłumaczył, że chodzi o to, by „przydusić wirusa”.

Pandemia koronawirusa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie przybiera na sile. Nie dziwi więc, że kraje wprowadzają kolejne obostrzenia. Okazuje się, że nowy pakiet restrykcji przygotował również nasz rząd.

Ujawnił to premier Mateusz Morawiecki, który dziś wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w firmie Maspex w Wadowicach. „Jedynym sposobem na powrót gospodarki do normalnego trybu funkcjonowania jest zwalczenie epidemii. Czekamy na ten powrót do normalności, ale żeby to się ziściło potrzebujemy szczepionek i zachowania reguł bezpieczeństwa” – mówił szef rządu.

Premier zdradził, że nowe obostrzenia zostaną ogłoszone w najbliższy czwartek. Ma to zapewne związek ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi.

Morawiecki zapowiada nowe obostrzenia

„Wokół nas Niemcy i Czesi wprowadzają nowe obostrzenia i my w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze” – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

Morawiecki nawiązał również do kwestii zasobów szczepionkowych. „W najbliższych 4-5 tygodniach otrzymamy 7 mln dawek z harmonogramu dostaw. Oprócz szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca od kwietnia będziemy otrzymywać szczepionkę firmy Johnson&Johnson” – powiedział.

„Do końca kwietnia 1. dawką zaszczepionych może być kolejnych 7 mln osób. To zdaniem epidmiologów spowoduje, że epidemia będzie wygasać. Rosnąca liczba szczepionek jest najlepszym remedium na zwalczenie epidemii i powrót do normalnego życia” – stwierdził.