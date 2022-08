Medyczna marihuana w naszym kraju jest legalna, jednak nie podlega refundacji przez NFZ. Oznacza to, że koszty leczenia konopnego pacjent zmuszony jest pokryć z własnej kieszeni. Ostateczna kwota miesięczna, na którą należy się przygotować, zależna jest od wielu czynników, w tym od przepisanej dawki suszu, jednak ogólnie do najniższych nie należy.

Marihuana medyczna w Polsce – legalność i możliwość zakupu

Terapia konopna pewnych schorzeń została w Polsce jakiś czas temu zalegalizowana, co oznacza, że dopuszczalne prawnie jest stosowanie suszu konopnego do celów medycznych. Nie należy mylić jednak suszu sprzedawanego w aptekach z tym, który kupuje się na czarnym rynku – różnią się przede wszystkim jakością i powtarzalnością składu. Konopie, które trafiają do aptek, uprawiane są w kontrolowanych warunkach, nie ma w nich groźnych dla zdrowia domieszek, poza tym mają określoną zawartość kannabinoidów. W ten sposób można być pewnym ich określonego działania na organizm człowieka, a także powtarzalności tego działania przy zakupie suszu z różnych partii.

Medyczna marihuana bez recepty w Polsce nie może być kupiona legalnie, ale receptę można otrzymać nie tylko stacjonarnie, ale też zdalnie – chociażby na CentrumMarihuany.pl. Wcześniej jednak należy przejść proces kwalifikacji do terapii konopnej, w czasie którego lekarz sprawdzi, czy medyczna marihuana jest bezpieczna dla pacjenta. Medyczna marihuana na receptę przez Internet może być kupiona dokładnie w taki sam sposób jak na receptę wystawioną stacjonarnie, więc nie trzeba obawiać się o nieprzyjemności w aptece.

Cena leczniczej marihuany w Polsce – czego należy się spodziewać?

Terapia konopna w Polsce jest legalna, jeśli pacjentowi zarekomenduje ją lekarz, jednak niestety nie jest refundowana, co oznacza, że jej koszty należy pokryć z własnej kieszeni. To, ile kosztuje medyczna marihuana w Polsce, może nieco zdziwić niektórych pacjentów, dlatego rozważając leczenie kannabinoidami, należy wcześniej zorientować się w tej kwestii. Cena suszu zależna jest od wielu czynników, w tym między innymi od rekomendowanej odmiany, czyli od tego, ile THC ma medyczna marihuana. Istotna może być też przepisana przez lekarza dawka jednorazowa i dobowa konopi – ma to wpływ na miesięczne koszty leczenia.

1 g suszu konopnego w aptece to wydatek rzędu około 65 zł, choć oczywiście ostateczna cena może różnić się, zależnie od apteki, do której się pacjent zgłosi. Nie jest to mała cena, biorąc pod uwagę, jakie dawki suszu muszą stosować dziennie niektórzy pacjenci. W wielu przypadkach miesięczne leczenie konopne może sięgać tysięcy złotych. Nie są to ponadto jedyne koszty, z którymi należy się liczyć przy terapii konopnej – dochodzi do tego, chociażby cena akcesoriów do stosowania suszu.

Koszty dodatkowe terapii konopnej, które należy uwzględnić

Lecznicza marihuana nie powinna być palona. Polecaną metodą jej stosowania jest waporyzacja, gdyż jest ona wydajniejsza, bardziej ekonomiczna, a przede wszystkim bezpieczniejsza dla pacjenta, gdyż nie generuje szkodliwych substancji smolistych, które powstają przy spalaniu. Przy wykorzystaniu dobrego waporyzatora medyczna marihuana powinna być stosowana leczniczo, a astma jest najlepszym przykładem tego, z jakiego powodu jest to ważne. To jednak dodatkowe koszty terapii, na które należy się przygotować.

Mówiąc o dodatkowych kosztach leczenia konopnego, należy wspomnieć o cenie waporyzatora, dobrej wagi elektronicznej do odmierzania dawki, a także o drobnych akcesoriach ułatwiających terapię. Oprócz tego kosztem dodatkowym mogą być prywatne konsultacje z lekarzem w czasie terapii. Oczywiście to pacjent decyduje, czy chce z nich korzystać, jednak wybierając prywatny kontakt z lekarzem, należy liczyć się z koniecznością jego opłacenia z własnej kieszeni.

