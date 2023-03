Media w Polsce informują w ostatnim czasie o fali przemocy wśród młodzieży, która przybiera olbrzymią skalę. W sieci pojawiło się nowe szokujące nagranie zarejestrowane w ośrodku dla młodzieży w Niechanowie. Grupa nastolatków znęca się nad rówieśnikiem.

Zarejestrowane dantejskie sceny rozegrały się w OHP w Niechanowie pod Gnieznem. To ośrodek dla trudnej młodzieży. Jednak wszystko wskazuje na to, że osadzeni tam młodzi ludzie nie porzucają przemocy.

W opublikowanym w sieci nagraniu główną rolę odgrywa jeden nastolatek. To on znęca się fizycznie nad innym chłopcem również przebywającym w ośrodku dla młodzieży w Niechanowie. W pomieszczeniu przebywa jeszcze kilka osób, ale nikt nie zamierza pomóc ofierze napaści. Wręcz przeciwnie dodatkowo zachęcają agresora do jeszcze większej przemocy.

„Jeszcze raz i cię roz***ę jak szmatę!” – grozi młody napastnik. „Ku***a puść!” – woła ofiara. Inne osoby przebywające w ośrodku dla młodzieży aktywnie zachęcają agresora do jeszcze większej przemocy. „Z liścia, z liścia!” – woła, jeden ze świadków.

Radio ZET informuje, że to nie pierwszy skandal w OHP w Niechanowie. O ośrodku było już głośno po próbie gwałtu na 13-letniej dziewczynce. Media opisywały także przypadek nastolatki, która trafiła do szpitala po zażyciu środków odurzających.

Źr. Radio ZET; YouTube