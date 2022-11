Były prezydent FIFA Sepp Blatter ujawnił, że organizatorem Mistrzostw Świata w tym roku według pierwotnego planu wcale nie miał być Katar, tylko zupełnie inny kraj. W rozmowie ze szwajcarskim dziennikiem „Tages-Anzeiger” ujawnił, jakie były okoliczności przyznania imprezy Katarowi.

Tegoroczne mistrzostwa świata rozpoczną się w Katarze już 20 listopada. Tymczasem nie milkną kontrowersje dotyczące imprezy, a dokładniej samego organizatora i okoliczności powierzenia mu organizacji wydarzenia. Katarowi zarzuca się brak poszanowania praw człowieka i respektowania praw pracowniczych oraz korupcję.

Teraz Blatter przyznał, że powierzenie mistrzostw akurat temu państwu, „to był błąd”. „Mundial to ogromna impreza, a Katar jest na nią zbyt mały” – stwierdził. Przy okazji ujawnił okoliczności wyboru tego państwa, jako organizatora. Okazuje się, że wszystko odbyło się w bardzo podejrzany sposób.

„W tamtym czasie faktycznie uzgodniliśmy w komitecie wykonawczym FIFA, że Rosja powinna zorganizować mistrzostwa świata w 2018 roku, a USA cztery lata później. Byłby to gest pokoju, gdyby dwaj długoletni przeciwnicy polityczni byli gospodarzami mistrzostw świata jeden po drugim” – powiedział Blatter.

Katar wybrany dzięki prezydentowi Francji?

Okazuje się, że wpływ na wybór mógł mieć… prezydent Francji Nicolas Sarkozy. „Tydzień przed kongresem FIFA, Michel Platini zadzwonił do mnie, aby powiedzieć, że nasz plan nie wypali. Został zaproszony do pałacu prezydenta Sarkozy’ego, który jadł obiad z księciem koronnym Kataru. Sarkozy powiedział Platiniemu: „Powiedz, co ty i twoi koledzy z UEFA możecie zrobić dla Kataru, gdy będzie przyznawane prawo organizacji mistrzostw świata?” – wspomina.

Po spotkaniu z Sarkozym, Platini zmienił zdanie, co do głosowania. „Dzięki czterem głosom Platiniego i federacji UEFA mistrzostwa świata powędrowały do Kataru, a nie do Stanów Zjednoczonych. To prawda” – oświadczył Blatter, według którego w głosowaniu na organizatora MŚ Katar wygrał z USA stosunkiem głosów 14 do 8. „Oczywiście chodziło o pieniądze. Sześć miesięcy później Katar kupił od Francuzów myśliwce za 14,6 miliarda dolarów” – dodał.

Czytaj także: Bardzo znany przewoźnik na aplikację straci licencję?! Padła nazwa

Źr. Polsat News