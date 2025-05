Wizyta Karola Nawrockiego w USA wywołała spore emocje. Nie wszyscy wierzyli w to, że kandydat na Prezydenta RP faktycznie spotka się z Donaldem Trumpem.

Świadczy o tym fragment nagrania programu TVN „Szkło Kontaktowe” zamieszczony przez jednego z internautów w mediach społecznościowych. Prowadzący w dość żartobliwym tonie komentują wizytę Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

W programie opublikowano też kadry z Narodowego Dnia Modlitwy w USA. Karol Nawrocki uczestniczył w tym wydarzeniu, a w tle, zza grupy osób, widać było przemawiającego Trumpa. Prowadzący żartowali wówczas, że to jedyny kontakt jaki Nawrocki miał z Prezydentem USA.

Tymczasem kilka godzin później faktycznie potwierdzono, że Nawrocki i Trump spotkali się. Jakby tego było mało, Biały Dom, na swoim oficjalnym profilu w serwisie „X”, opublikował zdjęcia, na których widać Trumpa z Nawrockim w Gabinecie Owalnym Prezydenta USA.

Great meeting with @POTUS. It was an honour to discuss the bright future of Poland-U.S. relations. https://t.co/FTM2Yrxgl6