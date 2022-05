Nowe informacje z frontu w Donbasie. Niepokojące wieści napływają z obwodu ługańskiego, gdzie Rosjanie zdobywają kolejne kilometry terenu. Istnieje zagrożenie, że jedno z miast będą chcieli obrócić w pył, tak jak wcześniej Mariupol.

Nowe informacje nt. postępów wojsk rosyjskich w obwodzie ługańskim podał szef ługańskiej obwodowej administracji wojskowej Serhij Hajdaj. Cytuje go agencja Unian, a urzędnik przyznaje, że Ukraina kontroluje zaledwie 10 procent całego terytorium w tym rejonie. Dodał także, iż najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w okolicy miasta Sewierodonieck.

Na tym jednak nie koniec. Hajdaj przekazuje bowiem bardzo niepokojące informacje. Jego zdaniem taktyka Rosjan wobec Sewierodoniecka może przypominać tę wobec Mariupola, który został doszczętnie zniszczony. W ten sposób chcieliby je zająć i odtrąbić kolejny „sukces”.

Hajdaj nie traci jednak nadziei i przyznaje, że Ukraina planuje przeprowadzić w tym rejonie kontrataki. – Obwód ługański musi trwać jak najdłużej – do przybycia artylerii dalekiego zasięgu od naszych partnerów, która jest znacznie potężniejsza od tej używanej przez wroga. I wtedy będziemy mogli kontratakować – mówił na antenie ukraińskiej telewizji.

Rosjanie wobec obwodu ługańskiego mają jednak swoje plany. Siergiej Szojgu, szef tamtejszego MON, ogłosił niedawno, że celem putinowskiej armii będzie jak najszybsze zajęcie obwodu. – Rosyjskie siły zbrojne wraz z oddziałami milicji ludowej z Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych nadal rozszerzają kontrolę nad terytoriami Donbasu. Wyzwolenie Ługańskiej Republiki Ludowej dobiega końca – powiedział pewny siebie Szojgu.

