Części kosmicznej rakiety spadną na ziemię. Dr Anna Łosiak, geolog planetarny z PAN, mówi, czy Polacy powinni się obawiać.

Niepokojące informacje przekazują światowe media. Okazuje się, że elementy chińskiej rakiety Długi Marsz 5B spadną na Ziemię podczas najbliższego weekendu. Czy Polacy powinni się obawiać tego zdarzenia?

Głos w tej sprawie zabrała Dr Anna Łosiak, geolog planetarny z PAN. Postanowiła odnieść się do tego czy faktycznie mamy powody do obaw, czy jednak cała sprawa nas nie dotyka. Okazuje się, iż fragment kosmicznego śmiecia nie powinien nam zagrozić.

– Nie ma się zupełnie czego obawiać. W żaden sposób ten fragment kosmicznego śmiecia nie ma szans nam zagrozić. Obawiać mogą się osoby, które mieszkają na przykład w Afryce albo w Stanach Zjednoczonych – powiedziała.

Części kosmicznej rakiety spadną na Ziemię

Eksperci wskazują, że największe powody do obaw mają mieszkańcy Afryki, a dokładnie państwa Sudan. Okazuje się bowiem, że to tam mają spaść części chińskiej rakiety. Dr Anna Łosiak przyznaje jednak, że i to nie jest do końca pewnie.

Geolog planetarny mówi bowiem, że części w kosmosie poruszają się w bardzo chaotyczny sposób. Dlatego na obecnym etapie możemy jedynie domniemywać, gdzie ostatecznie spadną. – Jesteśmy w stanie to przewidzieć dopiero kilka godzin przed samym spadkiem – mówi dr Anna Łosiak.

Wystrzelenie rakiety było częścią 11 planowanych misji w ramach budowy chińskiej stacji kosmicznej, która ma zostać zakończona pod koniec 2022 roku