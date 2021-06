„Wakacje z Konfederacją” to nazwa serii spotkań, które politycy tego ugrupowania chcą w najbliższych miesiącach odbyć na terenie całego kraju. Głównym celem będą popularne miejscowości wypoczynkowe, gdzie politycy będą przekonywać do swojej odpowiedzi na zapowiadany przez PiS Nowy Ład.

Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie rozpoczęło przekonywanie Polaków do poparcia Nowego Ładu – swojego obecnie sztandarowego programu. W wielu miejscach kraju mówili o tym między innymi premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński czy inni politycy Zjednoczonej Prawicy.

Tymczasem swoją odpowiedź na program szykuje Konfederacja, która w ostatnim czasie notuje coraz wyższe poparcie. Wskazują na to między innymi ostatnie sondaże przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej oraz Onetu. W obu ugrupowanie umacnia się na czwartym miejscu, nie tylko zyskując przewagę nad Lewicą, ale też zbliżając się do Koalicji Obywatelskiej.

Wakacje z Konfederacją. Politycy ruszają w trasę

Trudno się więc dziwić, że politycy chcą wykorzystać okazję do przedstawienia swojego programu. Szansą na to mają być „Wakacje z Konfederacją”, czyli cykl wydarzeń organizowanych w miejscowościach wypoczynkowych na terenie całej Polski. Wszystko rozpocznie się 6 lipca w Świnoujściu a zakończy 1 sierpnia w Zakopanem.

Artur Dziambor w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przekonuje, że Konfederacja chce odpowiedzieć na potrzeby Polaków. „Trzy priorytety to ochrona zdrowia, edukacja i gospodarka. Te trzy tematy interesują teraz najbardziej Polaków. W tej pierwszej sferze nadal mamy do czynienia z nadmiarowymi zgonami. Co do edukacji to mamy patologiczną sytuację, rok był bez normalnego trybu nauczania. Szkoła musi przejść systemową zmianę. Gospodarka – będziemy zawsze stali na straży tego, że ludzie bogacą się dzięki niższym podatkom. Będziemy mieli pomysły w kontrze do tego, co robi PiS, który napędza przy okazji inflację” – stwierdził.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

Żr.: Rzeczpospolita, Facebook/Wakacje z Konfederacją