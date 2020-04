Lech Wałęsa już wielokrotnie wywoływał wiele kontrowersji swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Najwyraźniej postanowił kontynuować, bo dzisiaj przedstawił swój zdumiewający pomysł dotyczący Jarosława Kaczyńskiego.

„Groziłem. ostrzegałem, prosiłem, Kaczyńscy, to nieszczęście dla Polski.” – rozpoczął swój krótki wpis Wałęsa. „Dlatego dziś wnioskuję: należy jak najszybciej J Kaczyńskiego umieścić w zabezpieczonym miejscu.” – podkreślił. Nie doprecyzował jednak, o jakie „zabezpieczone miejsce” mu chodzi.

Wałęsa niedawno komentował również propozycję Jarosława Gowina, który chciał przesunąć wybory o dwa lata i jednocześnie zmienić Konstytucję. „Propozycja Gowina ma wciągnąć opozycje na uzyskanie zgody by naginać, czy łamać konstytucję, co usprawiedliwi wcześniejsze łamanie i naginanie konstytucji przez PIS-owców. Dlatego nie można się na to zgodzić.” – pisał były prezydent.

Wcześniej, gdy pandemia koronawirusa dopiero się w Polsce zaczynała, Wałęsa wywołał zamieszanie jeszcze innym wpisem. Sugerował, że z powodu obostrzeń stanął przed możliwością bankructwa. „Miałem wiele wyjazdów zaplanowanych. Miałem lecieć do Włoch, Niemiec, USA i w inne miejsca i to mi wszystko padło niestety… I bankrutuję teraz. Bo ja dostaję 6 tys. zł emerytury, a żona wydaje co miesiąc 7 tysięcy.” – pisał.

Źr. facebook