Lech Wałęsa w ostatnich latach dał się poznać jako zapalony użytkownik mediów społecznościowych. Za ich pośrednictwem chętnie komentuje bieżące wydarzenia polityczne, ale powraca również do dawnych czasów. Szczególnie dużo miejsca poświęca swojej roli w tamtym okresie. Tym razem postanowił opublikować całą listę „indywidualnych osiągnięć”.

Były prezydent po raz kolejny postanowił odpowiedzieć krytykom i wyliczyć swoje własne osiągnięcia. „A co by było gdybym tego tak nie wykonał i posłuchał oponentów w tamtym czasie i dziś wymądrzających się..” – rozpoczął swój wpis. „Lech Wałęsa – główny podejrzany, o za duże indywidualne osiągnięcia , bo to ja, ja ja” – dodał.

Na początku Wałęsa pisze, że to on „zrzucił generała Jaruzelskiego z prezydentury” i zajął jego miejsce. Następnie, jak twierdzi, nie dopuścił, aby Czesław Kiszczak został premierem. „Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówiłem spotkania z wicepremierem Rakowskim ,,zalecając by zrzucono go ze schodów” .” – czytamy dalej.

Wałęsa twierdzi również, iż „przechytrzył Borusewicza”, który miał go… „wystawić na aresztowanie”. Z kolei później „przechytrzył esbecję” ponownie rzekomo unikając aresztowania i przedostając się do stoczni. Przekonuje również, że „uratował” strajkujących przed siłową interwencją ZOMO. Według niego stałoby się tak, gdyby posłuchano rad Borusewicza, Gwiazdów i Walentynowicz.

Wałęsa: „Stawałem się podejrzanym”

„Tymi i podobnymi moimi indywidualnymi osobistymi działaniami konfliktowałem sie z otoczeniem i stawałem się podejrzanym, ale czy było można inaczej ?” – zastanawia się Wałęsa. „W warunkach rewolucji, często nie ma czasu na demokracje na uzgodnienia. Trzeba natychmiast podejmować decyzje, a nawet często zmieniać w tym momencie niekorzystne WCZEŚNIEJSZE ustalenia” – przekonuje.

„Problem w tym, że tak naprawdę nie udało się do dziś poznać planowanej strategii walki z rodzącą się Solidarnością, uzgadnianej i realizowanej przez rządowe Zespoły ANTYKRYZYSOWE do zadań nadzwyczajnych powstałe wtedy” – pisze dalej Wałęsa. „To byłoby naprawdę ciekawe” – podsumowuje.

Źr. facebook