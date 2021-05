W piątek odbyła się konferencja prasowej przed zbliżającą się galą MMA-VIP 2. W pewnym momencie doszło do awantury pomiędzy zawodnikami, którzy wezmą udział w imprezie. Na wydarzenia zareagował Marcin Najman, który wyciągnął broń i nawet oddał kilka strzałów w powietrze. Na szczęście była to tylko atrapa.

Gala MMA-VIP 2 odbędzie się już w czerwcu. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Marcin Najman, który osobiście pojawił się na konferencji prasowej w piątek. Podczas spotkania z dziennikarzami wybuchła awantura pomiędzy Mateuszem Kisielem znanym z programu „Rolnik szuka Żony” a trenerem personalnym Adrianem Ciosem.

Marcin Najman chciał uspokoić zaognioną sytuację w dość oryginalny sposób. Wstał ze swojego miejsca, wyciągnął atrapę broni i oddał kilka strzałów w powietrze. „Spokój, k***a! Na pozycje!” – wykrzykiwał, ale awanturujący się uczestnicy nie reagowali. Konieczna była interwencja ochroniarzy, którzy zaczęli rozdzielać zawodników.

Marcin Najman nie dawno zakończył karierę sportową. Jednak niedawno w rozmowie z Interią stwierdził, że pozostawił sobie furtkę do powrotu do sportu. „Ta furtka to pół miliona złotych na stole. Wtedy zoperuję się i wrócę. Przygotuję się najlepiej, jak będę umiał. Ale zrobię to tylko i wyłącznie dla kasy” – zapowiedział.

