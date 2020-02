Lech Wałęsa opublikował w sieci wpis, w którym po raz kolejny użył mocnych sformułowań pod adresem obecnych polskich władz. Tym razem jednak oberwało się również Węgrom. Były prezydent mówi o „5 kolumnie”.

Wałęsa opublikował na Facebooku dość emocjonalny wpis pod tytułem „Do działaczy Europejskich struktur”. Stałem na czele Walki Solidarności o zjednoczoną wolną demokratyczną Europę .Udało się i przekazaliśmy zwycięstwo Demokracji i jej strukturom.” – pisze były prezydent. Zaznaczył jednak, że obecnie jest „zawiedziony”.

„Ludzie którzy dzięki temu zwycięstwu dostali się do możliwości budowania nowej Europy, nie nadążają do koniecznych rozwiązań. Nie można tolerować burzenia tej budowy Węgrom czy Polsce.” – pisze Wałęsa. Na tym były prezydent nie kończy, bo padają jeszcze mocniejsze słowa. „Nie podoba im się taka Europa to WON. Nie podoba im się Unia no to WON ze struktur.” – dodaje.

„Niech budują swoje pomysły , za swoje pieniądze . Nie można pozwolić by wrogowie tej koncepcji Europy byli w strukturach Europejskich jako 5 kolumna , trzeba jasnego zdecydowanego działania, trzeba w strukturach organizacji Europejskich doprowadzić do czytelnej równowagi praw z obowiązkami , wolności z odpowiedzialnością i o to proszę.” – pisze Wałęsa.

„To jest możliwe i to jest konieczne by nie pozwolić na zniszczenie wielkiego zwycięstwa Solidarności pod moim przewodem.” – podsumował Wałęsa.

Źr. facebook