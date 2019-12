Lech Wałęsa również zabrał głos w gorącej dyskusji dotyczącej zmiany przepisów w sprawie sądownictwa. Były prezydent zaapelował do Polaków i stwierdził, że konieczne będzie rozliczenie rządów PiS.

Wałęsa przedstawił swój punkt widzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Posłuchajcie jeszcze raz elektryka. Aby właściwie leczyć musi być właściwa diagnoza. W stosunku do J. Kaczyńskiego i PiS mamy niewłaściwą diagnozę.” – pisze były prezydent.

„Musimy sobie uświadomić że mamy do czynienia nie z patriotyzmem, czy jakąś koncepcją, czy chęcią wyjścia z Unii .” – kontynuuje Wałęsa. Były prezydent twierdzi, że „mamy do czynienie z grupą, która tyle nagrabiła, tyle połamała prawa i wie że musi przegrać i stanąć przed nieuchronnym rozliczeniem”. Podkreśla, że „rozliczenia” muszą dokonać niezależne sądy i Trybunał Stanu.

Wałęsa przekonuje, że właśnie w obawie przed „rozliczeniami”, władza „destabilizuje wszystko co się da, szczególnie sądownictwo, przejmuje co się da i rozdaje co się da”. „W tych warunkach chce się ukryć i uniemożliwiać rozliczenie, które musi nastąpić.” – podsumowuje.

Źr. facebook