Lech Wałęsa jeszcze niedawno sam zapowiadał wielkie protesty mające doprowadzić do obalenia rządów PiS. Wielu może odczuwać zaskoczenie, bo po wczorajszych protestach strajku kobiet w Warszawie zaskakująco zmienił retorykę. Były prezydent negatywnie ocenił formę protestów i wskazał, jak należałoby prowadzić akcję zmierzającą do obalenia rządów obecnej ekipy.

Lech Wałęsa bardzo chętnie korzysta z internetu i mediów społecznościowych. Również tym razem postanowił tą drogą przedstawić własne zdanie na temat protestów. „Jeszcze raz posłuchajcie urodzonego rewolucjonisty.” – zaczął wpis na swoim profilu Facebooku. Był prezydent już w kolejnym zdaniu krytycznie ocenił formę wczorajszych protestów proaborcyjnych. „W dzisiejszych czasach należy inaczej walczyć, by świat rozumiał i popierał.” – czytamy.

Wałęsa przedstawił własne pomysły na „poprawienie demokracji”. „Upieram się przy poprawieniu demokracji na jedną kadencyjność, przerwa i mogą być podobnie następne kadencje.” – pisze dalej były prezydent i przywódca Solidarności. „Po drugie wszędzie wybierani mogą być odwoływani przy zebraniu podpisów więcej niż byli wybrani.” – dodał.

Wałęsa twierdzi, że… trzeba zbierać podpisy

„Protesty uliczne w starym stylu nie doprowadzą do sukcesu, chyba że wygonią obecnych decydentów.” – stwierdził Lech Wałęsa. „Co by nie powiedzieć to w wyborach uzyskali prawo do rządzenia. Należy więc te prawo im demokratycznie zabrać, przez zebranie więcej podpisów niż otrzymali przy wyborczych.” – dodał zaskakująco. Wielu internautów przypomniało, że jeszcze kilka miesięcy temu, były prezydent sam zapowiadał organizację wielkich protestów, które miały ponoć obalić rządy PiS.

„Mając przyzwolenie suwerena można wszelkimi metodami wyrzucić tych decydentów.” – wyjaśnia Wałęsa. „Pozbierane podpisy zliczone upoważnianiom do wielkości miejsc na wszelakich listach wyborczych .” – dodał. „Osiągnięcia wyborcze dadzą miejsca w rządzeniu i zarządzeniach wszelkich.” – twierdzi.

„Propozycje podobne należy zastosować na jedną oczyszczającą Ka kadencje po PIS-ie” – podsumował Wałęsa (pisownia oryginalna – red.). Pełna treść wpisu byłego prezydenta dostępna TUTAJ.

Źr. facebook