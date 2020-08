Lech Wałęsa każdego roku odwiedza rodzinną miejscowość Popowo w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie odwiedza grób rodziców. Jedna z mieszkanek wsi w rozmowie z „Faktem” przyznała, że kiedyś mieszkańcy obrzucili pomidorami byłego prezydenta.

Choć Wałęsa wyjechał z Popowa mając 13 lat, to nadal odwiedza tę miejscowość. Mieszkańcy jednak nie uważają go za bohatera. „Po tym, jak wyszła sprawa z „Bolkiem”, gdy przyjechał do Popowa, ludzie obrzucili go pomidorami. W wyborach prezydenckich miał najniższą frekwencję w swojej rodzinnej wsi”- przyznaje w rozmowie z „Faktem” pani Teresa mieszkająca w Popowie.

„Byłam na pogrzebie jego matki. Przyjechał tutaj jako działacz. Miał wielką obstawę” – powiedziała „Faktowi” inna mieszkanka wsi, pani Jolanta. „Za komuny przez kilka miesięcy mieszkał tu u księdza i na każdym skrzyżowaniu pilnowała go ubecja. A on się z nimi zabawiał i im uciekał” – wspominała.

Cytowana przez tabloid pani Krystyna Kapuścińska dodaje, że Wałęsa uczył się w sąsiedniej wsi Chalin. Przyznała, że gdy objął urząd prezydenta przyjechał do miejscowości w dużej obstawie. „Chciał sobie z nami zrobić zdjęcie. Dostaliśmy te zdjęcia na pamiątkę. Chodził do klasy z moją siostrą” – wspomina.

Źr. fakt.pl