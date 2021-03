Kilka dni temu Lech Wałęsa przeszedł poważną operację. Zabieg na szczęście się udał, ale pozostawił ślad na ciele byłego prezydenta. Wałęsa postanowił pokazać, jak wygląda blizna po operacji.

W poniedziałek rano Wałęsa przeszedł kilkugodzinny zabieg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku. Lekarze wymienili baterię w rozruszniku i naprawili drut, który uległ złamaniu. „Szef jest wybudzany, przebywa na oddziale. Wygląda na to, że jest dobrze” – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Marek Kaczmar, dyrektor biura i najbliższy współpracownik byłego prezydenta.

Jeszcze tego samego dnia po godzinie 15:00 głos zabrał sam Lech Wałęsa. „Dziękuję, wszystko się udało. Dziękuję całemu zespołowi medycznemu, wszystkim wspierającym mnie dobrym słowem, czynem, myślą, modlitwą, a także oponentom bo to także rodzaj troski i zainteresowania. Czuję się dobrze. Dziękuję” – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Dziś, kilka dni po operacji, Wałęsa postanowił pokazać swoim sympatykom bliznę po operacji. W tym celu zamieścił wpis w serwisie Facebook.

Lech Wałęsa pokazał bliznę po operacji

„Rekonwalescent. Dzień drugi, taki rozrusznik zamontowano w okolicy serca. Zmiana opatrunku plus dieta cud” – napisał były prezydent w opisie dwóch fotografii.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy życzyli byłemu prezydentowi zdrowia. „Niech się wszystko dobrze goi. Proszę szybko do nas wracać” – napisał jeden z nich. „Panie Prezydencie, liczę, że teraz z nowym akumulatorem przystąpi Pan do działania, by po raz kolejny uratować Polskę. Czasami “nie chcemy ale musimy “ Dużo zdrowia. Odwagi nie musze życzyć, bo nigdy jej Panu nie brakowało” – dodał kolejny.