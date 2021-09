Lech Wałęsa nie ukrywa swojego poparcia dla konkretnej formacji politycznej. Już wcześniej deklarował wsparcie dla Donalda Tuska. W rozmowie z „Super Expressem” nie szczędził pochwał pod adresem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Wałęsa niedawno skarżył się na problemy zdrowotne. Trafił nawet do szpitala ze stopą cukrzycową. Pojawiła się groźba amputacji stopy, ale na razie nie było to jeszcze konieczne. Kłopoty ze zdrowiem nie przeszkadzają jednak byłemu prezydentowi w ocenianiu wydarzeń politycznych.

Były prezydent jednoznacznie zadeklarował swoje poparcie dla PO. „Kibicuję PO, jestem realistą, wybieram to, co możliwe. To, co jest. Ostro Tusk zaczął, obawiam się, żeby tylko wytrzymał tempo, ja go wspieram i będę wspierał. Będzie atakowany wszelkimi możliwymi sposobami” – mówił Wałęsa.

„Jeśli zdrowie pozwoli, to będę wspierał Tuska” – zapewnił Wałęsa. „Żeby się wmontował Tusk w sytuację którą zastał w PO, musi poszarpać partią po to, żeby potem poukładać. On jest w momencie przeglądu sytuacji” – ocenił.

Wałęsa nie szczędził pochwał pod adresem przewodniczącego Platformy. „Donald to najzdolniejszy polityk w PL, wybitny człowiek, trzeba dać mu szansę, on jest tylko w stanie uporządkować PO” – powiedział.

Źr. se.pl