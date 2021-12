Lech Wałęsa niejednokrotnie wywoływał już konsternację poprzez swoje wpisy w mediach społecznościowych. Tym razem jednak posunął się chyba o krok za daleko. Udostępnił na swoim profilu wpis internautki, która nie szczędziła wulgaryzmów i gróźb pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego i jego rodziny. Po pewnym czasie wpis stał się niedostępny.

Lech Wałęsa niejednokrotnie wywoływał burzę swoimi wpisami w mediach społecznościowych. Tym razem na swoim profilu udostępnił wulgarny wpis przepełniony groźbami pod adresem premiera Morawieckiego i jego rodziny. Portal DoRzeczy informuje, że autorką jest osoba ukrywająca się w sieci pod pseudonimem „Iwona Dorota”. Po kilku godzinach wpis stał się niedostępny, ale nadal wisi na profilu byłego prezydenta. Najprawdopodobniej autorka skasowała wpis, lub zmieniła ustawienia prywatności na bardziej restrykcyjne.

Po raz kolejny sprawdza się jednak zasada mówiąca o tym, że w sieci nic nie ginie. Portal DoRzeczy przytacza treść wpisu, który zniknął. „Ty kłamco.. Oszuście Pisowski śmieciu okradasz i niszczysz Polaków. Sprzedałeś ziemię i myślisz że to jest normalne.. Zarabiając 14 milionów złotych.. Kim ty jesteś pajacu Pisowski.. Wstyd że Polską rządzi mafia je***a pisowska.. Okradająca wszystkich I idąca po trupach do celu..” – czytamy.

„Masz rodzinę i to oni razem z tobą zapłacą za wszystko kiedy skończą się rządy kaczora.. Całe majątki oddacie i będziecie siedzieć.. Polacy zrobią porządek z wami wszystkimi.. Mówisz o sprzedaży a kłamiesz Pinokio strasznie.. Żona taka sama jak ty nigdy nie najedzona aż się udusi z tego chamstwa.. Kim ty jesteś.. Takim samym oszustem jak Twój ojciec.. Kłamcą o sądzonym przez Sąd. Wszyscy co umierają w Polsce to twoja wina i kaczora jak z tym żyjesz.. Możesz spać.. Bądź trendowaty na wieki razem z rodziną.. Przeklęty kłamco..” – czytamy dalej we wpisie, który udostępnił Wałęsa.

Źr. dorzeczy.pl