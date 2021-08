Lech Wałęsa w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentował bieżące wydarzenia polityczne. Tradycyjnie bardzo krytycznie oceniał poczynania obecnego rządu. Wskazał jednak polityka opozycji, któremu jest gotów nawet pomóc.

Wałęsa pytany o powrót Donalda Tuska do polityki nie krył entuzjazmu. „Będę mu zawsze pomagał, to wyjątkowo zdolny polityk, który może spróbować naprawić to, co zepsuła ta ekipa” – powiedział. „Wszyscy patrioci, głosujcie na Tuska” – zaapelował.

Były prezydent ocenił, że gdy Tusk zrezygnował ze startu w ostatnich wyborach prezydenckich wykonał „bardzo mądry, dobry ruch”. Zwrócił uwagę, że wtedy miały miejsce bardzo silne ataki na jego osobę. Miał również bardzo duży elektorat negatywny.

Wałęsa ma radę dla Hołowni

Pozytywnie ocenił powrót Tuska w tym momencie. „I bardzo dobrze” – powiedział Wałęsa. „Trzeba mu pomóc, dać mu zwyciężyć. To jedyna szansa, by Polska wróciła na właściwą drogę” – dodał.

Wałęsa pozytywnie ocenił również postać Szymona Hołowni, ale miał dla niego radę, która temu może jednak nie przypaść do gustu. „To też bardzo zdolny polityk, ale teraz musi zaczekać. Powinien włączyć się w pomoc Tuskowi. Powinien na kilka lat odpuścić dla dobra Polski” – stwierdził.

Źr. rp.pl