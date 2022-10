Wojna na Ukrainie cały czas trwa. W sieci jest pełno filmów ilustrujących ten konflikt. Jeden z nich odbił się jednak wyjątkowo szerokim echem ze względu na swój nietypowy charakter.

Wojna na Ukrainie nie ustała. Każdego dnia nasi wschodni sąsiedzi próbują odpierać ataki okupanta i odbijać z jego rąk kolejne tereny. Zażarte walki trwają m.in. w Donbasie, do którego putinowcy roszczą sobie prawo.

Do sieci trafił film, który został zarejestrowany właśnie w tym regionie. Nie byłoby w nic zaskakujące, każdego dnia trwają tam przecież walki i nagrań z Donbasu znajdziemy w sieci sporo. To jest jednak bardzo nietypowe, a pojedynek do którego doszło był dość niespotykany.

Wszystko ze względu na fakt, iż na ukraińskim niebie w Donbasie starły się ze sobą… drony. Jeden pod banderą Ukrainy, drugi pod flagą putinowskiej Rosji. Nagranie trafiło na Twitterze, udostępnił je również jeden z polskich użytkowników tego serwisu społecznościowego.

Pojedynek dronów na ukraińskim niebie

– Tego jeszcze chyba nie było. „Walka” powietrzna dwóch komercyjnych wielowirnikowców, które spotkały się w przestrzeni nad Ukrainą – napisał na Twitterze Remigiusz Wilk, który udostępnił film pokazujący dość nietypowe powietrzne starcie.

Co ciekawe, rosyjski dron musiał uznać wyższość ukraińskiego odpowiednika. Próbował bowiem taranować bezzałogowca, jednak skończyło się to dla niego upadkiem na ziemię. Miejmy nadzieję, że to alegoria całego rosyjskiego systemu z Putinem na czele.

– Rosyjski bezzałogowiec próbował taranować ukraiński, ale skończyło się to dla niego podobnie jak atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Kijów – napisał Remigiusz Wilk.