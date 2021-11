Artur „Waluś” Walczak zmarł po miesięcznym pobycie w szpitalu, do którego trafił po nokaucie na gali PunchDown. Małgorzata Dziewońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, że śledczy przyjrzą się sprawie.

„Waluś” trafił do szpitala 22 października. Podczas gali PunchDown 5 ciężko go znokautowano, po czym z uszkodzeniem mózgu trafił do szpitala. „Jest to bardzo istotna okoliczność dla tego postępowania, dlatego prowadzi je prokuratura Wrocław Stare Miasto, a nie – zgodnie z miejscem zgonu – prokuratura Krzyki” – powiedziała rzeczniczka.

„Prokuratur skierował ciało na sekcję zwłok do medycyny sądowej. Czynności zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu” – dodała.

Portal Sportowe Fakty WP informuje, że dochodzenia toczy się w kierunku narażenia osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub odniesienie poważnego uszczerbku na zdrowiu. Artykuł 160 paragraf 1 Kodeksu karnego mówi, iż „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

„W tym momencie nie dojdzie do zmiany postanowienia o wszczęciu dochodzenia. To jest okoliczność, która jest oceniana, brana pod uwagę przez prokuratora. Może mieć wpływ na decyzję końcową albo treść zarzutów, jeśli zostaną takie postawione. W tym momencie jeszcze nikt nie został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nikomu też nie zostały postawione zarzuty” – informuje Dziewońska.

Źr. sportowefakty.wp.pl