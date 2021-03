Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podpadł szefowi resortu zdrowia. Adam Niedzielski dowiedział się, że polityk pokazał się w miejscu publicznym bez maseczki. Komentarz był krótki.

Sytuacja ma związek z trwającą kampanią przed wyborami na prezydenta Rzeszowa. Jeden z kandydatów na urząd, wiceminister Marcin Warchoł, zabiegał o głosy wyborców zapraszając mieszkańców na rzeszowskie bulwary. Polityk rozdawał młode drzewka. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Warchoł występuje bez maseczki.

Zachowanie wiceministra sprowokowało mnóstwo komentarzy. Wielu internautów miało pretensje, że polityk nie stosuje się do ogólnopolskich obostrzeń.

🌳🌲🌎 Już dziś o 12:00 na rzeszowskich bulwarach pod sceną będziemy rozdawać sadzonki młodych drzewek z okazji pierwszego dnia wiosny i Międzynarodowego Dnia Lasów!



Zapraszam wszystkich Rzeszowian po darmowe młode drzewka. ✅ pic.twitter.com/Wg3rKSQpSV — Marcin Warchoł (@marcinwarchol) March 20, 2021

Warchoł bez maseczki. Minister zdrowia: Pandemia nie ma barw politycznych

Temat ten poruszono podczas konferencji po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. COVID-19. Minister Adam Niedzielski przyznał, że nie widział sytuacji, jednak sprzeciwia się łamaniu restrykcji.

– Pandemia nie ma barw politycznych i nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń były inaczej traktowane niż poprzez negację – podkreślił.

Niedzielski przekonuje, że obostrzenia obowiązują wszystkich, niezależnie od barw politycznych. – Jeżeli pan się pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji – stwierdził.

O krok dalej poszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Polityk poinformował o zachowaniu wiceministra policjantów. „Obywatel Marcin Warchoł w stanie epidemii, przy 26 tys. zakażeń dziennie, bez maski ochronnej, organizuje zgromadzenie publiczne w Rzeszowie. Zgodnie z interpretacją policji »nielegalne« w pandemii. Wnoszę o natychmiastową interwencję!” – zaapelował.