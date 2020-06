W szpitalu powiatowym w Biskupcu pod Olsztynem wykryto zakażenie koronawirusem u lekarza chirurga, a w szpitalu w Piszu przebywa chory pacjent – poinformował PAP warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Wcześniej ognisko koronawirusa stwierdzono w szpitalu miejskim w Olsztynie.

W związku z wykryciem koronawirusa u lekarza z oddziału chirurgii ogólnej z chirurgią dziecięcą dyrekcja szpitala powiatowego w Biskupcu poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymano wszystkie planowe przyjęcia do tej placówki. Oddział, na którym pracował zakażony lekarz, został zamknięty na tydzień, a personel poddano kwarantannie.

„Pacjenci oddziału, po otrzymaniu wyników badań, zostaną wypisani do domów, przewiezieni do innych szpitali, bądź – w razie stwierdzenia zakażenia – przekazani do szpitala zakaźnego w Ostródzie” – poinformowano.

Poradnie specjalistyczne przy tym szpitalu, z wyjątkiem poradni chirurgicznej, pracują normalnie.

Dyrekcja szpitala w Biskupcu poprosiła, aby na izbę przyjęć zgłaszali się tylko pacjenci w stanie zagrożenia życia.

Wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko poinformował PAP, że w środę zakażenie koronawirusem potwierdzono także u pacjenta z interny szpitala w Piszu. Dzisko zapowiedział, że w najbliższym czasie zapadną decyzje dotyczące funkcjonowania tego oddziału i szpitala.

We wtorek potwierdzono zakażenie u pielęgniarki szpitala miejskiego w Olsztynie, w środę służby sanitarne poinformowały o kolejnych dwóch zakażonych osobach – lekarce i pomocy medycznej.

W środę rano zakażenie koronawirusem potwierdzono u 9 osób – to największa liczba od wielu dni. W sumie w warmińsko-mazurskim zanotowano dotąd 201 przypadków zakażenia, jedna osoba zmarła. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska / PAP