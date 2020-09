W II LO w Olsztynie poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W niedzielę wieczorem szkoła została poinformowana przez służby epidemiologiczne o tym, że jeden z uczniów jest zakażony koronawirusem – poinformowała PAP wicedyrektor placówki Beata Kossakowska-Szwałek.

Dyrekcja szkoły zdecydowała, że poniedziałek będzie w placówce tzw. dniem dyrektorskim. „Czekamy na decyzję sanepidu, czy w związku z potwierdzeniem zakażenia u ucznia naszej szkoły będziemy przechodzić na nauczanie zdalne, czy nie. Sądzimy, czy z ciągu dnia sytuacja się wyjaśni” – powiedziała PAP Kossakowska-Szwałek.

Wicedyrektor II LO w Olsztynie powiedziała PAP, że o tym, że jeden z uczniów jest zakażony, służby sanitarne poinformowały placówkę w niedzielę po godz. 20. Decyzją sanepidu klasa, w której uczy się chory uczeń oraz 12 nauczycieli, którzy z tą klasą mieli lekcje, zostali skierowani na kwarantannę.

Dyrekcja placówki zdecydowała, że poniedziałek uczyni dniem wolnym od zajęć i telefonicznie poinformowano każdego z rodziców o tej decyzji. „Nie sądziliśmy, by w niedzielę po godz. 20 rodzice czytali informacje w dzienniku elektronicznym dlatego zdecydowaliśmy o tym, że każdy wychowawca zadzwoni do rodziców dzieci ze swojej klasy. W pierwszym tygodniu nauki położyliśmy nacisk na to, by wychowawcy mieli telefony do rodziców, i to się okazało bardzo dobrą decyzją” – przyznała Kossakowska-Szwałek. Dodała, że rodzice przyjęli decyzję dyrekcji „z dużą wyrozumiałością i zrozumieniem”.

Grupa nauczycieli objęta już przez służby sanitarne, według informacji szkoły, liczy 12 osób. „Czasowe wyłączenie takiej grupy nauczycieli z pracy to dla naszej szkoły spore utrudnienie” – przyznała Kossakowska-Szwałek ale powiedziała, że szkoła czeka na decyzję sanepidu co do stylu dalszego funkcjonowania placówki. Wicedyrektor zapewniła PAP, że szkoła jest gotowa, by w każdej chwili przejść na nauczania zdalne.

W II LO w Olsztynie uczy się 800 uczniów. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska / PAP