Zima zaatakowała w całym kraju. Ulice miast są zasypane śniegiem. Wyjątkiem nie jest Warszawa, na której skupione są oczy całej Polski. Jak stolica radzi sobie z obfitymi opadami śniegu? Sprawdzić to postanowili dziennikarz telewizji TVN.

Opady śniegu dają się we znaki kierowcom. W wielu miastach ulice są zasypane, a samochody zakopują się w białym puchu. Drogowcy robią, co mogą, jednak opady nie ustają, a to dodatkowo utrudnia ich pracę. Jest więc nerwowo, a miejscami niebezpiecznie.

Nie inaczej jest w Warszawie, na którą zwrócone są dziś oczy całego kraju. To ze stolicy napływa bowiem najwięcej informacji dotyczących stanu dróg. Relację na bieżąco zdaje TVP Info. Stacja za trudną sytuację obwinia prezydenta Trzaskowskiego, na co zresztą zareagowała jego rzeczniczka, Karolina Gałęcka. Przedstawicielka stołecznego ratusza oskarżyła telewizję informacyją o manipulację.

Oto najlepszy przykład manipulacji @tvp_info. Na zdjęciu trasa S8, podległa rządowej @GDDKiA – winny oczywiście @trzaskowski_. Czy prezydent @warszawa odpowiada też za pożary w Australii i śnieg na Saharze? @lisieckipawel, @MichalSzpader pic.twitter.com/GkcxTxIBRX — Karolina Gałecka (@K_Galecka) February 8, 2021

Co ciekawe, swój materiał na temat sytuacji w Warszawie wyemitowała również telewizja TVN. Na miejscu doszło do niespodziewanego zdarzenia. Reporter stacji pomgała bowiem pchać zakopany w śniegu miejski autobus.

Reporter TVN pchał zakopany w śniegu warszawski autobus

Fragment wspomnianego materiału opublikował na swoim profilu społecznościowym jeden z internautów. Widać na nim, jak reporter stacji TVN, rozmawiając z jednym z mężczyzn, pcha miejski autobus. Co ciekawe, ten okazuje się być obcokrajowcem. Całe zdarzenie miało miejsce na ulicy Belwederskiej.

Po chwili panom udaje się wypchnąć autobus z zaspy, a ten błyskawicznie odjeżdża z miejsca. „Ulica Belwederska chwilowo odkorkowana” – mówi reporter stając przedd kamerą.