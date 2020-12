Witold Waszczykowski krótko, ale dosadnie skomentował nieoficjalne doniesienia na temat ewentualnego kompromisu pomiędzy Polską i Węgrami, a Unią Europejską. Chodzi o zawetowanie unijnego budżetu z powodu powiązania przyznawanych środków z praworządnością.

Waszczykowski odniósł się do informacji opublikowanych przez radio RMF FM. „Kompromisowe rozwiązanie ma polegać na tym, że Polska i Węgry wstępnie zgodziły się, że unijne rozporządzenie o mechanizmie praworządnościowym pozostanie bez zmian. (…) Szefowie państw i rządów, żeby uspokoić obawy Polski i Węgier przyjmą natomiast na szczycie „wytyczne” do rozporządzenia o mechanizmie praworządnościowym.” – informuje rozgłośnia.

Rozmówca RMF FM to unijny dyplomata, który przekonuje, że wytyczne do rozporządzenia stanowią „instrukcję obsługi” rozporządzenia. To nie wszystko, bo zawierają także „terminarz” wprowadzania w życie oraz tzw. „hamulec bezpieczeństwa”. Rozgłośnia prezentuje szczegóły wytycznych TUTAJ.

Według źródeł RMF FM w zapisach ma się pojawić zapewnienie, że mechanizm praworządności będzie ograniczony do ochrony unijnego budżetu przed niewłaściwym wykorzystaniem funduszy UE.

Waszczykowski krytykuje

Oficjalni przedstawiciele Polski i Węgier nie potwierdzili tych informacji. Te doniesienia krótko skomentował w mediach społecznościowych były polski minister spraw zagranicznych i obecny europoseł PiS, Witold Waszczykowski. Jego ocena tego rozwiązania jest niezwykle surowa.

„Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność” – napisał krótko Waszczykowski na swoim profilu na Twitterze.

Negocjacje ws. budżetu

W czwartek rozpocznie się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Poświęcony on będzie przede wszystkim budżetowi na lata 2021-2027, ale również tzw. funduszowi odbudowy oraz kwestii powiązania środków unijnych z oceną praworządności. Na ostatnią z tych kwestii nie zgadzają się Polska i Węgry, które grożą wetem do unijnego budżetu.

We wtorek Viktor Orban spotkał się w Warszawie z Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim. W rozmowie z Interią premier Węgier stwierdził, że oba kraje muszą bronić traktatów unijnych. „Uzyskaliśmy z Polską zgodność na wiele tematów. Węgry i Polska myślą o przyszłości Unii Europejskiej. Stanowiska się pokrywają, musimy bronić traktatów” – powiedział.

