Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim. Amerykański przywódca zapowiedział, że w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pojawi się zdecydowana odpowiedź ze strony USA.

Od kilku miesięcy amerykański i ukraiński wywiad obserwują koncentrację wojsk rosyjskich przy granicy. Z ich informacji wynika, że inwazja Rosji na Ukrainę mogłaby nastąpić już na początku 2022 roku. Strona rosyjska całkowicie zaprzecza tym doniesieniom, jednocześnie stwierdzając, że chce jedynie chronić swoje interesy przed NATO. Z kolei Stany Zjednoczone zapowiadają zdecydowane działania w przypadku ewentualnej rosyjskiej agresji.

Potwierdził to w rozmowie z Wołodymyrem Zełeńskim amerykański prezydent Joe Biden. „Prezydent Joe Biden oświadczył jasno, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy i partnerzy odpowiedzą zdecydowanie jeśli Rosja dokona dalszej inwazji na Ukrainę” – napisała w oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu Jen Ptaki.

Podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy, Joe Biden po raz kolejny miał wyrazić poparcie Stanów Zjednoczonych dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zapewnił również, że Amerykanie podejmą działania zmierzające do deeskalacji sytuacji w Donbasie. Biden zapewnił również Zełeńskiego, że zamierza respektować zasadę: nic o was bez was.

Żr.: WP