O tym, jak ważne dla Prawa i Sprawiedliwości jest zwycięstwo Andrzeja Dudy w zbliżających się wyborach prezydenckich, nie trzeba nikomu mówić. Podkreślają to zarówno politycy partii rządzącej, jak i opozycji. Ostatnio w poranku rozgłośni katolickich „Siódma-9” mówił o tym senator PiS Marek Pęk.

W jesiennych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość utraciło większość w Senacie na rzecz opozycji. Dopóki prezydentem jest Andrzej Duda, Senat nie może skutecznie blokować ustaw sejmowych. Gdyby wybory prezydenckie wygrał kandydat opozycji, prace Sejmu mogłyby zostać sparaliżowane.

Nic więc dziwnego, że kampania prezydencka ruszyła już pełną parą. W poranku rozgłośni katolickich „Siódma-9” odniósł się do tego Senator PiS Marek Pęk. Stwierdził on wprost, że zwycięstwo Andrzeja Dudy jest dla partii rządzącej niezbędne. „Widać, że to nie będzie tylko kampania Andrzeja Dudy, liderów parlamentarnych, ale będzie ogólnopolska. Nasze struktury, działacze są zmobilizowani i widzą, że zwycięstwo Andrzeja Dudy jest niezbędne, byśmy kontynuowali nasze projekty, zmiany i poprawiali życie Polaków” – powiedział.

Senator PiS ocenił sobotnią konwencję prezydenta Andrzeja Dudy. „W polityce jest coś takiego, że od czasu do czasu potrzebujemy świeżej energii, nowego otwarcia. Ta konwencja taka była. Mamy to szczęście, że nasz kandydat jest niesłychanie zmobilizowany. Andrzej Duda przez pięć lat jest ciągle w drodze, a teraz będzie to zintensyfikowane” – mówił.

Jednocześnie wyznał, że zagrożeniem może być oparcie kampanii na kłamstwie i manipulacji. „Największe zagrożenia widzę w tym, że ta kampania będzie oparta na kłamstwie, manipulacji i hejterskich emocjach. W Pucku mieliśmy przykład, jak to może wyglądać. Musimy bronić prezydenta, bo to nie tylko nasz kandydat, ale i majestat RP. Na dłuższą metę to nie przyniesie jednak efektów, bo jest coś takiego jak przegrzanie. Boję się też, że w warstwie emocjonalnej będzie budowana przez opozycję alternatywna wizja Polski, która nie ma niczego wspólnego z rzeczywistością” – wyznał.

