Co pani stworzyła przez osiem lat? – zapytał jeden z uczestników przedwyborczego spotkania z Małgorzatą Kidawą-Błońską w woj. podkarpackim. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zamiast wymienić swoje dokonania zadała wyborcy pytanie.

W sobotę prezydent Andrzej Duda zainaugurował swoją kampanię wyborczą na wielkiej konwencji w Warszawie. Zupełnie inaczej wyglądał miniony weekend w wydaniu kandydatki największej formacji opozycyjnej – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która spotykała się z wyborcami w województwie podkarpackim.

Kidawa-Błońska przedstawiała główne założenia swojej prezydentury. Podczas spotkań nie mogło zabraknąć pytań. Jedno z nich cieszy się dużą popularnością w sieci, głównie za sprawą reakcji kandydatki KO.

Jeden z uczestników spotkania postanowił zapytać o dokonania Kidawy-Błońskiej. – Co pani stworzyła przez osiem lat? – słyszymy w tle. Kandydatka KO odpowiedziała pytaniem. – Wiele rzeczy proszę pana. A co pan stworzył? To może się pan pochwali, wszyscy chętnie usłyszymy… – zaproponowała.

Pytanie z sali do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: – Co pani stworzyła przez 8 lat?

MKB: – Wiele rzeczy, proszę pana. A co pan stworzył? Może się pan pochwali, wszyscy chętnie usłyszymy".

– proszę mnie przyjąć do tej pracy

– a jakie ma Pani doświadczenie?

– a Pan jakie ma? No proszę się pochwalić! Bardzo proszę….#rozmowaoprace — Marcin Tulicki 🇵🇱 (@TulickiMarcin) February 17, 2020

