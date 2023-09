Do wstrząsających scen doszło w Lublinie. 24-latek wepchnął przechodnia pod nadjeżdżający autobus. Wszystko nagrała kamera monitoringu miejskiego, co ułatwiło policjantom schwytanie sprawcy i jego towarzysza.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek przy ul. Lubartowskiej w Lublinie. Sprawca bez powodu wepchnął przechodnia pod autobus jadący ulicą. Na szczęście 39-latek przeżył, ale trafił do szpitala z połamanymi kończynami.

O szczegółach zdarzenia mówił nadkomisarz Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie podczas rozmowy z Polsat News. „Z analizy monitoringu można wywnioskować, że mężczyzna schodził im z drogi, wszedł na krawężnik, można powiedzieć, że schował się za takim słupkiem odgradzającym chodnik od jezdni, być może bojąc się ich, być może dochodziło do jakiś zaczepek z ich strony, tak przynajmniej widać z nagrania, mimo wszystko mężczyzna podchodzi do niego i jak się okazuje wepchnął go pod autobus” – wyjaśniał funkcjonariusz.

Kryminalni z @KMPLublin zatrzymali 24-latka, który wepchnął bezdomnego pod autobus.

Pokrzywdzony 39-latek trafił do szpitala. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawca został doprowadzony do prokuratury.https://t.co/PmtgN103qk pic.twitter.com/u3Trxkfl7a — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) September 4, 2023

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, którzy szybko ustalili tożsamość sprawców. Okazali się nimi 24- i 29-latek.

Policja wskazuje, że bezpośrednim sprawcą jest 24-latek. Już usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Motywacja sprawcy nie została na razie ujawniona.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; twitter