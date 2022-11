Rosyjskie wojska wycofały się z Chersonia. Dlaczego tak się stało tłumaczy Adam Eberhardt, wiceprezes Fundacji WEI.

Kilka dni temu rosyjskie wojska definitywnie wycofały się z Chersonia, miasta, które od kilku miesięcy znajdowało się pod ich okupacją. Decyzja o opuszczeniu miasta była dość zaskakująca, a w tym momencie wkroczyli do niego Ukraińcy. W poniedziałek odwiedził je nawet Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, co oznacza, że Chersoń znajduje się pod pełną kontrolą ukraińskiej armii.

Dlaczego i z jakiego powodu Rosjanie wycofali się z Chersonia? Głośno mówiło się np. o tajnym porozumieniu pomiędzy USA a Rosją. Pisał o tym m.in. Jarosław Wolski, który zauważył, że Rosjanie wycofali się z miasta w zasadzie bez żadnych strat, a Ukraińcy nie byli zbytnio skorzy do ostrzału.

Teraz głos w całej sprawie zabrał Adam Eberhardt, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich, a obecnie wiceprezes Fundacji WEI. Jego zdaniem powód jest jednak nieco inny.

Eberhardt zamieścił wpis na Twitterze, w którym odniósł się do decyzji rosyjskiego dowództwa dotyczącej wycofania wojsk z ukraińskiego Chersonia. – Rosjanie nie przedłużali obrony Chersonia (a wcześniej Iziumu), ale za to sprawnie się wycofali – napisał Eberhardt.

W dalszej części wpisu Eberhardt ocenia, dlaczego Rosjanie zdecydowali się opuścić miasto, które niemal od początku wojny znajdowało się pod ich okupacją.

– To nie żadne tajne porozumienia, to po prostu świadomość na Kremlu, że największy koszt polityczny wiązałby się z okrążeniem jednostek rosyjskich i ich spektakularnym poddaniem się – napisał ekspert na swoim profilu społecznościowym.

