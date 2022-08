Niedawno Lech Wałęsa poinformował, że ponownie trafił do szpitala. Nie wiadomo jednak było, co dolegało byłemu prezydentowi. Teraz przyczyny jego hospitalizacji ujawnia jego przyjaciel.

Na profilu społecznościowym, który prowadzi Lech Wałęsa opublikowano zdjęcie wykonane w placówce medycznej. Widać na nim byłego prezydenta leżącego na szpitalnym łóżku. Fotografię opatrzono podpisem: „Bywa i tak”. Nie wytłumaczono jednak, z jakiego powodu emerytowany polityk znalazł się w szpitalu.

Teraz rąbka tajemnicy uchylił w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” przyjaciel byłego prezydenta Jerzy Borowczak.

„Lech Wałęsa źle się poczuł i zasłabł w domu” – powiedział w rozmowie z „SE” Borowczak. „Z tego, co wiem, to do końca tygodnia będzie przebywał w gdańskim szpitalu. Zmówię za niego dziesięć zdrowasiek, to jeszcze nikomu nie zaszkodziło” – powiedział dziennikarzom Borowczak.

79-letni Wałęsa od lat choruje na cukrzycę. W sierpniu ubiegłego roku były prezydent również trafił do szpitala w związku z tzw. stopą cukrzycową.

Źr. wp.pl; wmeritum.pl