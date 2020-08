Wiele wskazuje na to, że Lionel Messi pożegna się z Barceloną. Chociaż klub nie chce do tego dopuścić to mało prawdopodobne, by udało mu się zatrzymać Argentyńczyka. Dziennikarz Marcelo Bechler zdradził, gdzie prawdopodobnie odejdzie zawodnik.

Wygląda na to, że zbliża się koniec wieloletniej współpracy Lionela Messiego i Barcelony. Argentyńczyk miał zakomunikować władzom klubu, że chce odejść. Słabe wyniki w ostatnim sezonie i wewnętrzne konflikty to prawdopodobnie główne przyczyny decyzji.

Messi chce skorzystać z klauzuli w umowie, która zezwala mu na odejście. Co więcej, w przypadku jego decyzji drużyna, do której przechodzi, nie będzie musiała zapłacić gigantycznej kwoty 700 milionów euro, za którą zawodnik ma być sprzedany. Barcelona prawdopodobnie jednak nie odpuści tak łatwo.

Tymczasem dziennikarz Marcelo Bechler, który jako pierwszy podał informację między innymi o transferze Neymara do PSG, teraz poinformował, że Messi już wybrał sobie nowy klub. Argentyńczyk chce przejść do Manchesteru City. Decyzja wydaje się zrozumiała – trenerem angielskiej drużyny jest Pep Guardiola, u boku którego Messi świętował największe sukcesy. Bechler podaje, że piłkarz nie bierze pod uwagę żadnego innego klubu.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020

Czytaj także: Robert Lewandowski pokazał, jak odpoczywa. Setki komentarzy! [FOTO]

Źr.: Sport.pl, Twitter/Marcelo Bechler