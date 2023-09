Wiadomo już, jaką kwotę do podziału otrzymają polscy siatkarze za triumf w Mistrzostwach Europy. W porównaniu do premii, jakie dostają piłkarze jest to kwota śmieszna.

Polscy siatkarze kolejny raz udowodnili swoją wielkość. W finale Mistrzostw Europy podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Włochów i sięgnęli złote medale europejskiego czempionatu.

Dodatkowo, najlepszy zawodnikiem całego turnieju został reprezentant Polski, czyli Wilfredo Leon. Nasz zawodnik grał naprawdę niesamowicie, a prawdziwy kunszt pokazał podczas wspomnianego finału, gdy demolował Włochów swoimi atomowymi zagrywkami.

Za triumf podczas mistrzostw polscy siatkarze otrzymali także nagrodę pieniężną do podziału na cały zespół. Kwota, którą otrzymali mistrzowie Europy, zestawiając ją z premiami, które otrzymują piłkarze, jest zwyczajnie śmieszna.

Siatkarze otrzymają bowiem 500 tysięcy euro do podziału na drużynę. Przekładając tę kwotę na polską walutę mówimy o pieniądzach rzędu 2,3 miliona złotych. Jest to bez wątpienia spora suma, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, jakimi pieniędzmi operuje się w przypadku polskich piłkarzy, możemy mówić o prawdziwej przepaści. Zwłaszcza, że poziom jednych i drugich jest nieporównywalny.

