Ukraińska wicepremier i minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk w rozmowie z ukraińską telewizją podała liczbę ukraińskich jeńców znajdujących się w rosyjskiej niewoli. Według podanych przez nią danych jest to 700 ukraińskich żołnierzy i aż ponad 1000 cywili.

„Ponad tysiąc cywilów, wliczając w to więcej niż 500 kobiet, zostało schwytanych przez Rosjan” – powiedziała Wereszczuk ukraińskiej telewizji państwowej. „Żądamy bezwarunkowego wypuszczenia naszych cywilów na wolność” – dodała.

Wereszczuk zaznaczyła, że rząd nie zamierza wymieniać cywili na wojskowych, bo jest to wbrew konwencji genewskiej. Dodała, że Rosjanie nie w pełni stosują się do konwencji dotyczącej sposobu traktowania więźniów. Co więcej, stwierdziła wiceszefowa ukraińskiego rządu, dokonują oni wymiany więźniów w sposób „selektywny”. Nie biorą pod uwagę list sporządzonych przez stronę ukraińską.

Wicepremier przyznała, że również ukraińskie wojsko przetrzymuje obecnie w charakterze jeńców ponad 700 żołnierzy rosyjskich.

Źr. RMF FM