Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili majowy harmonogram znoszenia obostrzeń. Okazuje się, że do końca maja wszyscy uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej. Jak to będzie wyglądało?

Od ubiegłego poniedziałku do szkół w trybie hybrydowym wrócili uczniowie z klas 1-3 w jedenastu województwach. To zmieni się tuż po weekendzie majowym. Premier i minister zdrowia poinformowali, że od 4 maja w całej Polsce uczniowie klas 1-3 będą uczyć się stacjonarnie. Oznacza to koniec regionalizacji i powrót do edukacji uczniów także z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Kolejna zmiana w edukacji będzie 15 maja. Wówczas rozpocznie się nauka hybrydowa dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, a także dla uczniów szkół średnich. Natomiast z końcem maja, a dokładnie od 29 maja, wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich mają wrócić do nauki stacjonarnej.

Rządzący zapowiedzieli jednocześnie, że harmonogram znoszenia obostrzeń może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Źr.: Twitter/Kancelaria Premiera