Wojciech Szczęsny prawdopodobnie lada dzień wróci do gry w piłkę nożną i zostanie graczem FC Barcelony. Wiadomo, kto w największym stopniu przyczynił się do jego powrotu.

Kilka tygodni temu w mediach wybrzmiała szokująca dla wielu kibiców informacja. Wojciech Szczęsny ogłosił bowiem, że kończy karierę sportową. Zrobił to pomimo ofert z innych klubów, w tym tych występujących w Premier League.

Następnie sprawa ucichła, Szczęsny wyjechał na wakacje. Aż do momentu, gdy poważnej kontuzji doznał Marc-Andre Ter Stegen, czyli podstawowy golkiper FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że jego przerwa będzie kilkumiesięczna. Po tej informacji natychmiast rozgorzały plotki, że Niemca może zastąpić właśnie Wojciech Szczęsny.

Początkowo wydawało się to nierealne, jednak z dnia na dzień sprawa nabiera rozpędu. Dziś media na całym świecie podają, że transfer jest w zasadzie dopięty, a do dogrania pozostały jedynie testy medyczne.

Kto w największym stopniu przyczynił się do transferu Szczęsnego do Barcelony? Nicolo Schira ustalił, że kluczową rolę w przenosinach „Szczeny” do Blaugrany odegrał nie kto inny, jak Robert Lewandowski, który prywatnie przyjaźni się z bramkarzem. – Robert Lewandowski odegrał kluczową rolę w przekonaniu Wojciecha Szczęsnego o powrotu do gry i dołączenia do Barcy po miesiącu od zakończenia kariery piłkarskiej – napisał w serwisie „X”.

