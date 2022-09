Ceny niektórych produktów spożywczych pójdą w górę. Mówią o tym eksperci i wskazują, o które z nich chodzi.

Ceny rosną, jak szalone. Widzi to każdy i każdy z nas łapie się za portfel, gdy widzi kwotę, którą musi uiścić za zakupy. Okazuje się, że póki co nie możemy liczyć na poprawę. Na tym jednak nie koniec, wiele wskazuje bowiem na to, że w najbliższym czasie ceny niektórych produktów pójdą w górę.

Eksperci wskazują, że w górę pójdą ceny pieczywa. W tym przypadku wpływ na to mają podwyżki cen energii elektrycznej i gazu. Właściciele wielu polskich piekarni przyznają, że ze względu na to, iż muszą płacić wyższe rachunki, będą zmuszeni podnieść cenę np. chleba. O ile? Trudno powiedzieć. Niektórzy, wybitni pesymiści, uważają, że możemy dobić do ceny 9-10 złotych za bochenek…

Pewne jest również, że podrożeją jajka. Wzrost cen ma nastąpić o kilkadziesiąt procent, o czym zresztą wprost informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. W tym przypadku jest to jednak problem ogólnoeuropejski. Ceny jajek rosną bowiem również np. w Niemczech czy we Włoszech.

Mówi się także o kolejnych wzrostach cen za owoce i warzywa. Tutaj skok nie będzie jednak aż tak radykalny. Mowa bowiem o kilku lub kilkunastu procentach. Najdroższe mają być pomidory, których cena już teraz wzrosła najbardziej. W niektórych miejscach trzeba za nie zapłacić aż o 35% więcej niż jeszcze do niedawna.

Serwis interia.pl informuje również o kolejnych wzrostach cen cukru, a co za tym idzie podwyżkach cen za napoje słodzone, np. takie jak coca cola. – Olbrzymie podwyżki ceny cukru w połączeniu z podatkiem cukrowym obowiązującym od początku zeszłego roku mogą sprawić, że za butelkę coli już niedługo będziemy musieli zapłacić ponad 10 złotych – czytamy.