Kwestia waloryzacji programu Rodzina 500 plus pojawiła się przed sobotnią konwencją Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jednak zmian w programie nie ogłoszono. Na temat możliwości świadczeń wypowiedział się w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń.

W ostatnich tygodniach głośno było o pomyśle waloryzacji programu Rodzina 500 plus. Mówiło się o tym, że w nowych przepisach świadczenie mogłoby zostać zwiększone do 700 złotych. „Nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam, że przedstawimy propozycje w sprawie waloryzacji 500 plus. Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu. Wydaje się, że 500 plus należałoby zrewalozywzować na poziomie 40 procent” – mówił na antenie Polskiego Radia poseł Paweł Lisiecki.

Ostatecznie jednak podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości decyzja w tej sprawie nie została ogłoszona. A w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 w zupełnie innym tonie na ten temat wypowiedział się wiceminister finansów Artur Soboń. „Słyszałem o tym wyłącznie od dziennikarzy. Uważam ten pomysł za niespecjalnie szczęśliwy” – powiedział. „Nie pracujemy nad tym rozwiązaniem” – dodał polityk.

Soboń zapytany został również o ewentualne plany odebrania świadczenia osobom najbogatszym. „Nad tym również nie pracujemy” – powiedział.

Źr.: TVN24