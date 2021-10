Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w piątek rano na antenie Polsat News, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o 2771 nowych zakażeniach COVID-19. To spadek w stosunku do czwartkowych danych, gdzie informowano o 3 tysiącach zakażonych, natomiast warto zaznaczyć, że tydzień temu liczba nowych przypadków dopiero przekraczała 2 tysiące.

Waldemar Kraska był w piątek rano gościem na antenie Polsat News. Polityk poinformował, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2771 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Jednocześnie w ciągu ostatniej doby zmarło 49 osób zakażonych COVID-19. Mamy więc spadek w stosunku do danych z czwartku, kiedy to informowano o 3000 nowych zakażeniach i 60 zgonach.

Zdaniem wiceministra zdrowia, dane wskazują, że jest ostatni dzwonek, by uniknąć „dużej czwartej fali”. „To są liczby, które powinny dać nam dużo do myślenia. Szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione” – stwierdził.

Waldemar Kraska poinformował, że na piątek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z wojewodami, w którym udział weźmie również premier Mateusz Morawiecki. W piątek spotka się również rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Jednocześnie polityk po raz kolejny zapewnił, że na tę chwilę nie jest planowane wprowadzenie dodatkowych restrykcji.

Wśród niepokojących sygnałów wiceminister zdrowia wymienił fakt, że lekarze sygnalizują, iż osoby z gorączką nie chcą poddawać się testom na COVID-19. „To ważne, żebyśmy zróżnicowali, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy zakażenie koronawirusem, ponieważ do szpitali trafiają pacjenci w coraz gorszym stanie ogólnym, którzy muszą być podłączani do respiratorów i szansa na ich przeżycie czasem jest nikła” – powiedział.

Żr.: Polsat News