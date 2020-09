Różnego rodzaju psychotesty cieszą się w internecie ogromną popularnością. I trudno się dziwić, bo pozwalają szybko sprawdzić między innymi naszą spostrzegawczość. Trzeba jednak przyznać, że jeden z nich jest szczególnie trudny.

Psychologowie szacują, że zaledwie 1 procent osób jest w stanie rozwiązać zagadkę, która w ostatnim czasie zyskała popularność w internecie. To test obrazkowy, w którym na pierwszy rzut oka widzimy postać staruszka. Okazuje się jednak, że obrazek ma w sobie drugie dno.

Pytanie bowiem brzmi, czy jesteś w stanie na obrazku dostrzec zwierzę?

Pewnego rodzaju podpowiedzią może być fakt, że niezbyt naturalnie wygląda między innymi nos oraz włosy staruszka. Mimo to, rozwiązanie zagadki wcale nie jest proste.

A raczej jest jeśli przyjdzie nam do głowy, by obrazek… odwrócić do góry nogami. Wówczas wygląda on zupełnie inaczej i każdy bez problemu dostrzeże na nim niewielkiego pieska trzymającego kość.

Źr.: Twitter