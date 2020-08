Jeszcze w środę ma zapaść decyzja, które powiaty zostaną włączone do stref „żółtej” i „czerwonej” – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W czwartek nowa lista ma zostać ogłoszona.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 715 nowych zakażeniach koronawirusem i dziewięciu ofiarach śmiertelnych. To kolejny gwałtowny wzrost po kilku dniach, w których nowych przypadków było nieco mniej.

Podczas konferencji prasowej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz poinformował, że jeszcze w środę ma zostać podjęta decyzja w sprawie powiatów, które zostaną włączone do stref „żółtej” i „czerwonej”. „W Małopolsce mamy dwa powiaty z dużą skalą zakażeń: nowotarski i nowosądecki. Przeważnie to duże zakłady pracy, ale także i zakażenia rozproszone, mamy także informację o szpitalu notującym SARS-CoV-2. Jeśli zostanie potwierdzone nowe ognisko zakażenia na południu, to podejmiemy decyzję o testach przesiewowych w zakładzie” – powiedział.

Rzecznik resortu odniósł się także do zwiększonej liczby nowych zakażeń na północy kraju. „Uspokajam wszystkich państwa, to nie są zakażenia wakacyjne. Te podwyższone wyniki pochodzą z jednego z jachtów zacumowanego w porcie, gdzie ponad 30 osób jest zakażonych. Na Pomorzu jest też kilka klubów sportowych, które zmagają się z koronawirusem” – mówił.

Wojciech Andrusiewicz zaapelował także, by nie lekceważyć zasad sanitarnych. „Maska to nie jest narzędzie do noszenia pod nosem. To lekceważenie zasad sanitarnych i zdrowia innych” – powiedział. „Rozumiemy, że wesele jest okazją do świętowania. Pytanie jednak, czy daleki krąg znajomych ma brać udział w wydarzeniu, bo zaraz po nim obserwujemy, że w całej Polsce musimy „kwarantannować” nowe osoby” – dodał.

Źr.: TVP Info