Grupa znajomych zorganizowała wieczór kawalerski w jednym z lepszych hoteli we Wrześni. Niestety podczas zabawy doszło do różnicy zdań, która doprowadziła do makabrycznych scen. Niestety nie udało się uratować życia jednego z młodych mężczyzn.

Wstrząsające sceny rozegrały się pod koniec ubiegłego tygodnia. W jednym z hoteli we Wrześni trwał wieczór kawalerski. Jednak w pewnym momencie dobra zabawa przerodziła się w burzliwą awanturę. Doszło do rękoczynów. 28-letni mężczyzna upadł tak nieszczęśliwie, że doznał bardzo ciężkiego urazu głowy.

Na miejscu niebawem pojawiły się służby ratownicze, które przetransportowały poszkodowanego do szpitala specjalistycznego w Poznaniu. „O życie nieprzytomnego mężczyzny z urazem mózgowo-czaszkowym walczyli lekarze na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu” – relacjonuje Radio Warta.

Uczestniczący w zdarzeniu 38-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nie wykluczają jednak zmiany zarzutów. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Źr. Fakt