Tygodnik Podhalański opublikował wymowne nagranie z Krupówek. Film może świadczyć tylko o jednym.

Jeszcze niedawno przez media przewijała się fala artykułów dotyczących zmartwień górali. Ci narzekali bowiem na mniejszą niż zwykle liczbę turystów. To z kolei wpływało na lokalną gospodarkę, ponieważ zakopiańskie biznesy osiągały mniejszy zysk.

Wiele wskazuje jednak na to, że ten negatywny trend znalazł się w odwrocie. Nagranie opublikowane przez Tygodnik Podhalański w mediach społecznościowych świadczy bowiem o jednym – Zakopane wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków.

Na wspomnianym filmie widać dzikie tłumy na Krupówkach, czyli centralnym zakopiańskim deptaku. Maszerują po nim tysiące turystów, którzy przybyli do stolicy polskich Tatr, by spędzić tutaj długi weekend przypadający od Bożego Ciała do niedzieli 11 czerwca.

– Początek długiego weekendu zapowiadał się średnio, ale dziś Krupówki zapełniły się turystami – czytamy na stronie internetowej Tygodnika Podhalańskiego. – Po opadach deszczu pogoda poprawiła się i na deptaku mamy tłumy. Co prawda turystów jest nieco mniej niż w majowy weekend – nie tworzą się wielkie kroki – ale i tak Krupówki szczelnie wypełniły się gośćmi – napisano w dalszej części tekstu.

Przeczytaj również: